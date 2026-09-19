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Царьград

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Такер Карлсон признался в любви к русской бане и культуре

Такер Карлсон признался в любви к русской бане и культуре

Телеведущий Такер Карлсон выразил любовь к русской бане, обустроив её у себя дома. Он отметил свою привязанность к русской культуре и выразил желание снова посетить Россию.

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