Я никак не могу встретить свою любовь

5МИНУТКАДети и семьяЯ никак не могу встретить свою любовь Я с самого детства очень жду настоящей любви, очень хочу быть любимой и любить, хочу свой дом, мужа, хочу семью.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОльга КнязеваИздалека наблюдать не полезно. Может инициативу в свои руки взять? Нынче парни инертные какие-то. Кто первый подойдет та и любимая. Не заморачивается с поисками. В мечтах можно прожить всю жизнь так никого и не встретив...OlgaЗаявить о себе и навязываться это не одно и то жеVera DobryaginaВот эта ваша принципиальность - писать никому не собираюсь, подстраивать ничего не хочу, навязываться не буду - кому она нужна? Никто не призывает вас кидаться на мужиков, но почему бы и не пообщаться в соцсетях с кем-нибудь, кто покажется вам близким по интересам. Да мало ли в жизни встречается ситуаций, когда завязывается разговор на совершенно разные темы. Всегда так странно, что молодые страдают от недостатка общения, вокруг столько народу, вы что - на облаке живёте? И спортзал, и путешествия - не в одиночестве же проходят, что ж вы себя в воздушный пузырь поместили?Комментировать
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