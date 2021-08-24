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Я никак не могу встретить свою любовь

Я никак не могу встретить свою любовь

Я с самого детства очень жду настоящей любви, очень хочу быть любимой и любить, хочу свой дом, мужа, хочу семью.

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Ольга Князева
Издалека наблюдать не полезно. Может инициативу в свои руки взять? Нынче парни инертные какие-то. Кто первый подойдет та и любимая. Не заморачивается с поисками. В мечтах можно прожить всю жизнь так никого и не встретив...
Olga
Заявить о себе и навязываться это не одно и то же
Vera Dobryagina
Вот эта ваша принципиальность - писать никому не собираюсь, подстраивать ничего не хочу, навязываться не буду - кому она нужна? Никто не призывает вас кидаться на мужиков, но почему бы и не пообщаться в соцсетях с кем-нибудь, кто покажется вам близким по интересам. Да мало ли в жизни встречается ситуаций, когда завязывается разговор на совершенно разные темы. Всегда так странно, что молодые страдают от недостатка общения, вокруг столько народу, вы что - на облаке живёте? И спортзал, и путешествия - не в одиночестве же проходят, что ж вы себя в воздушный пузырь поместили?

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