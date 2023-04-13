Ветеран разведки Клупов сообщил о слабости техники на Украине

Одной из наиболее слабых и проблемных сторон Вооруженных сил Украины является военная техника. Остатки советской техники находятся в аварийном состоянии, а иностранные образцы оружия приводят к сложностям в обучении и рискам прекращения поставок.
Одной из наиболее слабых и проблемных сторон Вооруженных сил Украины является военная техника. Остатки советской техники находятся в аварийном состоянии, а иностранные образцы оружия приводят к сложностям в обучении и рискам прекращения поставок.
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