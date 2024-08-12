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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колосков об отставке Черевченко: «100-процентный ляп менеджмента и руководства «Факела». Удивило, когда его только назначили, заслуг особых нет – что посеешь, то и пожнешь»

В понедельник воронежский клуб объявил об отставке 49-летнего специалиста с поста главного тренера. «Это 100-процентный ляп менеджмента и руководства клуба.

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