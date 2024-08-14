Сбербанк вкладывает деньги в крымскую землю

Накануне, в присутствии светских и духовных лиц были открыты два значимых для региона объекта. 13 августа 2024 года официально открыт для прихожан храм Архангела Михаила в Алупке, а на плато горы Ай-Петри установлен арт-объект «Шепот гор» - символ объединения гор Крымских и Уральских.
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