Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050: младший — не значит дешевый

С тех пор как по индустрии графических процессоров ударил дефицит полупроводников, многие решения производителей GPU идут вразрез со сложившейся годами практикой, и беспрецедентный рост цен на видеокарты — не единственная примета темного времени.
С тех пор как по индустрии графических процессоров ударил дефицит полупроводников, многие решения производителей GPU идут вразрез со сложившейся годами практикой, и беспрецедентный рост цен на видеокарты — не единственная примета темного времени.
Свежие комментарии