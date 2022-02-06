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Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050: младший — не значит дешевый

Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050: младший — не значит дешевый

С тех пор как по индустрии графических процессоров ударил дефицит полупроводников, многие решения производителей GPU идут вразрез со сложившейся годами практикой, и беспрецедентный рост цен на видеокарты — не единственная примета темного времени.

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