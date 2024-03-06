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Тронут Крымский мост — ударим по бундестагу: российский Генштаб не будет бездействовать в ответ на хамство ФРГ

Тронут Крымский мост — ударим по бундестагу: российский Генштаб не будет бездействовать в ответ на хамство ФРГ

Россия может использовать ядерное оружие, в случае если Германия ударит по Крымскому мосту, заявил NEWS.

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