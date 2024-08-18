Рогов: Бойцы ВСУ, похищавшие мирных жителей в Курской области, пойманы

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил в своем Telergam-канале сообщил о поимке бойцов ВСУ, которые занимались похищением и избиением мирных жителей в селе Гончаровка на окраине Суджи Курской области, снимая все свои преступления на экшн-камеру.