Разработчики Call of Duty: Warzone показывают переработанный “Верданск”Чуть больше недели остается до возвращения “Верданска” в королевскую битву Call of Duty: Warzone, и в преддверии этого события компания Activision решила показать фанатам фрагменты полностью переделанной карты с нуля в новом видеоролике.