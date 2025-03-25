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Разработчики Call of Duty: Warzone показывают переработанный “Верданск” Чуть больше ...

Разработчики Call of Duty: Warzone показывают переработанный “Верданск” Чуть больше ...

Разработчики Call of Duty: Warzone показывают переработанный “Верданск”Чуть больше недели остается до возвращения “Верданска” в королевскую битву Call of Duty: Warzone, и в преддверии этого события компания Activision решила показать фанатам фрагменты полностью переделанной карты с нуля в новом видеоролике.

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