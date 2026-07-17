БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Новости СВО: Армия РФ седьмые сутки бьёт по портам Одесской области и зачищает вражеские укрепления на Славянском направлении

Новости СВО: Армия РФ седьмые сутки бьёт по портам Одесской области и зачищает вражеские укрепления на Славянском направлении

Роман КАТЕРИНЧУК УДАРЫ ПО УКРАИНЕ Российская армия седьмые сутки бьёт по портам Одесской области. Вооружённые Силы России продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по украинской портовой инфраструктуре.

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