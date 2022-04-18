В Крыму снова похолодает, объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня на полуострове ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы.