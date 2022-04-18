РИА Новый день

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В Крыму снова похолодает

В Крыму снова похолодает

В Крыму снова похолодает, объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня на полуострове ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы.

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