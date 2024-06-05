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Крымское информационное агентство

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  • Malina
    проверить у него наличие украинского паспорта и выслать в неньку...вместе с семейством!!!! Чтоб другие "новые граждан...Крымчанин извинил...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
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Крымчанин извинился за оскорбление вооружённых сил России

Крымчанин извинился за оскорбление вооружённых сил России

В Крыму задержали Николая Смирнова, который насмехался над погибшими героями СВО. Скриншот видео Крымский СМЕРШ/TelegramКак сообщает «Крымский СМЕРШ», Николай Иванович в социальной сети «Одноклассники» публиковал записи с оскорблениями армии и смеялся над погибшими бойцами.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Пока наши ребята вют некоторые мрази смеются. Нужно ужесточать наказание.
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21 час.
M
Malina
проверить у него наличие украинского паспорта и выслать в неньку...вместе с семейством!!!! Чтоб другие &quot;новые граждане России&quot; мозги включали!!!!
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20 час.

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