Крымчанин извинился за оскорбление вооружённых сил России

В Крыму задержали Николая Смирнова, который насмехался над погибшими героями СВО. Скриншот видео Крымский СМЕРШ/TelegramКак сообщает «Крымский СМЕРШ», Николай Иванович в социальной сети «Одноклассники» публиковал записи с оскорблениями армии и смеялся над погибшими бойцами.