В Эстонии назвали сумму, необходимую Украине для победы

Украине будет достаточно ежегодного предоставления 120 миллиардов евро для победы в конфликте с Россией, однако эффект от денег почувствуется не ранее чем почти через год, заявил канцлер минобороны Эстонии Кусти Салм изданию Euractiv.
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