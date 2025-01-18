РАН: россиянам стоит забыть об отдыхе на Черном море в ближайшие годы из-за разлива мазута Татьяна СергееваКонцентрация опасных для здоровья веществ в воздухе на Черном море после недавнего разлива мазута по-прежнему остается на высоком уровне.
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