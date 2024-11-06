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Царьград

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ВС России пошли в наступление на Времевском направлении: Рогов раскрыл карты

ВС России пошли в наступление на Времевском направлении: Рогов раскрыл карты

Рогов сообщил о начавшемся наступлении на Времевском направленииЧлен Общественной палаты России Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что русские бойцы начали наступление на Времевском направлении.

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