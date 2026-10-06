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Крымская газета

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Учитель Евпаторийской гимназии отмечена благодарностью на Всероссийском форуме классных руководителей

Учитель Евпаторийской гимназии отмечена благодарностью на Всероссийском форуме классных руководителей

На протяжении трех дней тысяча педагогов и руководителей школ обсуждали эффективные методы воспитательной работы, формирование гражданственности и патриотизма, актуальные вопросы управления образовательными системами и задачи профориентации школьников.

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