В рязанской Горроще отключили воду на трёх улицах

Во время выключения сотрудники «Водоканала» будут проводить ремонт. С 09:30 до 17:00 воды не будет на улице Дзержинского в домах №№ 61, 65, 67, 69, 71 и 73; на улице Татарской в домах №№ 21 (бизнес-центр «Флагман») и 25; на улице 1-ая Нагорная в домах №№ 1, 2, 2 корпус 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а с/т «Яблонька», 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42.