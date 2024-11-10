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В Минобороны рассказали о сбитых беспилотниках

Российскими военными сегодня ночью сбиты и уничтожены 23 беспилотника. 17 дронов были уничтожены над территорией Брянской области, три - над территорией Ростовской, два - над территорией Белгородской и один над территорией Курской области.

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