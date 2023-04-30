smi.today

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Twitter запустил возможность монетизации контента, исключив РФ

Социальная сеть Twitter, которой сейчас владеет американский предприниматель Илон Маск, в эту пятницу запустила у себя монетизацию контента для пользователей, исключив из этой функции несколько стран, в том числе и Россию и понятно по какой причине.

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