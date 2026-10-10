Капитан «Лиона» Корентен Толиссо после поражения от «Ланса» (1:2) в матче 6-го тура чемпионата Франции признал свою долю ответственности за тактические проблемы команды.
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