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Толиссо — о поражении от «Ланса»: «Мне нужно было опускаться ниже, чтобы плотнее играть против Товена»

Капитан «Лиона» Корентен Толиссо после поражения от «Ланса» (1:2) в матче 6-го тура чемпионата Франции признал свою долю ответственности за тактические проблемы команды.

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