Меркурис: дилетант Зеленский не может воспринимать тему отступления ВСУ

Владимир Зеленский - дилетант, он без военного образования, и у него такое глубоко укоренившееся психологическое состояние, что он подсознательно не может воспринимать тему отступления Вооруженных сил Украины.
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