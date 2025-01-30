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Меркурис: дилетант Зеленский не может воспринимать тему отступления ВСУ

Меркурис: дилетант Зеленский не может воспринимать тему отступления ВСУ

Владимир Зеленский - дилетант,  он без военного образования, и у него такое глубоко укоренившееся психологическое состояние, что он подсознательно не может воспринимать тему отступления Вооруженных сил Украины.

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