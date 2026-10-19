Правильное определение готовности мяса требует контроля температуры внутри продукта, а не в духовке. Кулинарный термометр поможет достичь идеальной готовности стейков, запекаемых при 190 °C, когда внутренняя температура достигнет 63 °C.
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