Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Gennady Sokolovsky
    "Обсуждал", говорите? Так пусть СРОЧНО валит к алкашу, и дальше тёрки трёт. На любую тему.«Это обсуждали ещ...
  • Алексей Смирнов
    Мы сами виноваты, 8 лет ждали пока людей обрабатывали на Украине, начали бы в 14 ом таких было бы куда меньше.Русские на службе...
  • Ирина
    Продажных перевертышей к ответу,только смерть .Русские на службе...

У Христа был друг Его, Лазарь...

Не  видела  раньше  эти  стихи, но  лучше  позже, чем  никогда!У Христа был друг Его, Лазарь.Стал тот Лазарь смертельно болен.

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