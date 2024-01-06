Рождественские выходные: куда сходить 6 и 7 января 2024 года жителям и гостям Москвы Анастасия Андреева Праздничные дни Нового года и Рождества наступают всего один раз в году, наполняя атмосферу волшебства и предоставляя долгожданные выходные.