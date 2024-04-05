Алиментов на 900 тысяч рублей выплатил нижегородец, став участником СВО

Житель Лысковского округа расплатился с долгами по алиментам, став участником СВО. До этого он выплачивал деньги на содержание своего единственного ребёнка нерегулярно, и накопился долг почти в 900 тысяч рублей.
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