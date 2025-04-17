В Приморье осудили двух мужчин, убивших 31 год назад семью с тремя детьми

Суд в Приморье признал двух мужчин 1967 и 1968 годов рождения виновными в убийстве семьи из пяти человек более 30 лет назад и приговорил их к 14 годам 11 месяцам и 14 годам восьми месяцам колонии строгого режима.
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