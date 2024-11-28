Нехватка оружия на Украине делает снижение возраста мобилизации в стране бессмысленным. Об этом 27 ноября заявил советник президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, Дмитрий Литвин.
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