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«Запад в ужасе»: Бывший аналитик ЦРУ раскрыл, какой удар Россия нанесёт НАТО

«Запад в ужасе»: Бывший аналитик ЦРУ раскрыл, какой удар Россия нанесёт НАТО

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Джорджу Галлоуэю на его YouTube-канале раскрыл, какой удар Россия нанесёт НАТО в результате конфликта на Украине.

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