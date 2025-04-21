Минобороны РФ сообщило о продолжении СВО после окончания перемирия

ВС РФ продолжили проведение СВО после окончания перемирия, сообщили в Минобороны России.«С окончанием действия перемирия Вооруженные силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции», – говорится в сообщении военного ведомства.
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