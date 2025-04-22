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Мода и Шоу-бизнес

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«Он умел обаять»: Собчак поделилась воспоминаниями о Зурабе Церетели

«Он умел обаять»: Собчак поделилась воспоминаниями о Зурабе Церетели

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала смерть 91-летнего скульптора Зураба Церетели. Она поделилась воспоминаниями о нем в своем Telegram-канале и рассказала, что по обаянию он мог соперничать с Никитой Михалковым.

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