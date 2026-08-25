Минобороны России: ПВО за ночь сбила 148 воздушных целей

Минобороны России сообщило, что в ночь на 25 августа ПВО сбили 148 воздушных целей над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии