СК возбудит уголовное дело после осквернения памятника блокадникам в Ереване

В России возбудят уголовное дело из-за осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Армении. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил это центральному аппарату, сообщила пресс-служба ведомства.
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