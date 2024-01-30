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СК возбудит уголовное дело после осквернения памятника блокадникам в Ереване

СК возбудит уголовное дело после осквернения памятника блокадникам в Ереване

В России возбудят уголовное дело из-за осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Армении. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил это центральному аппарату, сообщила пресс-служба ведомства.

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