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Татар-информ

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Россияне смогут оформлять разрешение на охоту по биометрии

Россияне смогут оформлять разрешение на охоту по биометрии

Получать разрешения на охоту с использованием биометрии россияне смогут до конца 2026 года. Соответствующий сервис Минцифры планирует запустить до 30 ноября, следует из ведомственной программы, с которой ознакомилось РИА Новости.

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