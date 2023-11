Journey, Psychonauts и What Remains of Edith Finch в одном флаконе: анонсирован платформер Always in Mind про запертого в собственном разуме мальчикаНебольшая техасская студия Inevitable посредством портала IGN представила свою дебютную игру Always in Mind — сюжетный экшен-платформер, в котором игроку предстоит сбежать из собственного разума.