Трамп и Стармер: новое торговое соглашение между США и Великобританией близко

Президент США Дональд Трамп провёл переговоры с британским премьером Киром Стармером в Белом доме. Лидеры выразили оптимизм по поводу скорого заключения нового торгового соглашения между Соединёнными Штатами и Великобританией.
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