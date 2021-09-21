Провалила ли КПРФ выборы?

Медвежий уголПолитикаПровалила ли КПРФ выборы? автор - КОРОТКО Начало бурного роста предвыборного рейтинга КПРФ было положено в мае этого года.Вернуться к статье10316НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКатеринаНет коммунистов... есть ряженые в красные одежды. Ещё не все это понимают... Я, человек левых убеждений... Голосовала за ЕР. А голосовать за красных, белых и прочих клоунов не хочу. И выплаты тут совершенно ни при чём.Михаил ЕршовМолоток. Через месяц на свою пенсию приобретешь буханку хлеба. А внуки твои без пенсии будут совсем! Следим за развитием событий...Лида ОрловаБедный несчастный , ты о чём , сейчас пенсионеры живут лучше чем работающие , конечно если пенсионер не работал в своё время , то это не правительству .Кто работал честно , тот и получает достойную пенсию , а те кто семечки щёлкал сидя на лавочке ,то всё понятно с ними ...КатеринаНе вангуй! Жизнь путь покажет...КатеринаНе всё так однозначно в пенсионных выплатах...Михаил АндреевБля,придурок ,мы за событиями следим а ты по ходу впал в деменцию. Где ты в КПРФ увидел коммунистов ? Ты ,я смотрю, на свою пенсию успеваешь и в инете кучу себе в штаны навалить.Александр ПавловДа пусть там хоть черти сидят, потом с ними разберемся, главное это единственная сила против зажравшейся и оборзевшей воровской банды. Я выбирал врага своего врага, а не выискивал коммунистов.ИИринаПри всем мощном административном ресурсе, при вбросах ,"каруселях ", наглой фальсификации результатов выборов , едроссов станет меньше в Госдуме на 28 человек ,а коммунистов больше . Конечно , если бы выборы были честными -то победили бы коммунисты .Лида ОрловаЧто сделали ваши комуняги хорошего ?Горбатюк ВалерийНу как? Достаточно посмотреть на результаты "трудов" ВР 2-3 созывов, когда у КПРФ было не только большинство, но и спикер. Большинство самых поганых законов было принято именно тогда...КатеринаЭто вы о ком?!!! Если о коммунистах-ленинцах... То они подхватили Страну, когда она была на грани краха... Из лапотной безграмотной царской вотчины большевики-ленинцы построили мощную ДЕРЖАВУ СССР, с которой считался ВЕСЬ МИР. Ничего общего зюгановцы не имеют с ленинцами.Ленинцы были НАСТОЯЩИЕ СВЯТЫЕ люди... За свои убеждения они по тюрьмам... и по ссылкам скитались, а не штаны протирали в думе за получку не хилую...Александр ПотеряевА кто страну привёл к краху ? Разве не Коммунисты ратовали за поражение в первой мировой, разве не они армию развалили? И разве не из за них началась гражданская война ?Александр ШевелевОжидать победу в виде конституционного большинства в Думе было глупо: власть со своим громадным административным ресурсом, с полностью подконтрольными СМИ, в которых что только не публиковалось в отношении коммунистов, какой только грязью они при этом не пользовались, никогда не позволила бы добиться именно такой победы коммунистов. В этих условиях я считал бы, и писал об этом неоднократно, победой лишение "едросов" конституционного большинства в Думе и тогда проекты законов проходили бы ОБСУЖДЕНИЕ с учетом представителей другой части населения страны. а не только олигархов, в интересах которых так ръяно действуют "едросы". Тут вот грудничок с ником Лида Орлова и с соответствующим аватарке умственным развитием вопрошает, что сделали коммунисты хорошего. Я понимаю так, что те проекты законов, которые предлагали коммунисты для принятия их Думой об административной ответственности за невыплату заработной платы и изменение тарифов ЖКХ, о незаконном обогащении для этой "ляльки" были бы антинародными и поэтому она "с глубоким удовлетворением" поддержала ПЖиВ, которая заблокировала их обсуждение в ГД как раз благодаря своему конституционному большинству. Её вполне устраивает принятый закон о передаче лесных массивов и водоёмов в частные руки, против которого голосовала фракция КПРФ. И то верно: нечего по ЧАСТНОМУ лесу шататься, как и выходить на берег ЧАСТНОГО озера или пруда в желании окунуться. Ей, пока еще не ходящей в школу, нравится закон о переводе образования на самофинансирование (!!) и платное обучение, против которого так же голосовали коммунисты. Ей до писка нравится оптимизация медицины, которая лишила хотя бы минимальной поддержки жителей сел и малых городов. И то верно: пусть дохнут там в своих деревнях, лишь бы нам в городе было хорошо. Такие вот "лиды" такими и останутся при любом возрасте, не будучи обремененными ни умом, ни логикой. В ее первобытном мышлении в принятии откровенно антинародных законов виноваты коммунисты, но никак не те депутаты, которые в большинстве в ГД и которые представляют ПЖиВ, подавляя все остальные партии своим конституционным большинством, что позволяет им вообще не слушать остальных депутатов других фракций.Александр ШевелевВы в состоянии перечислить эти законы? Может быть Вам, такому "знатоку", известно, что тогда страна жила по Указам Ельцина, игнорирующие любую законную деятельность ВС. Может быть поведаете, что именно коммунисты, а не кто-то другой, три раза подавали на объявление импичмента Ельцину и все разы из-за отсутствия у них конституционного большинства он не был объявлен, так как в ВС было достаточно людей, которым нужен был именно этот "капризный барин" во главе страны и которые затем плавно переросли в другие партии, в конечном счете превратившейся в ЕР. Можно упомянуть и Путина, верно, как цирковой пудель, служивший в команде Ельцина аж 4 года, в том числе в качестве второго лица в государстве. Или Вам хоть что-то известно об отказе Путина участвовать в антигосударственных делах "непросыхаемого"? Может быть Путин подал в отставку в знак несогласия с проводимой, в том числе и его руками, антигосударственной политикой?Горбатюк ВалерийЭто во втором-третьем созыве у коммунистов конституционного большинства не было? Или Ельцин не партаппаратчиком КПСС был? А красномордый как был типичным заднескамеечником (еще по тем временам его помню), так им и остался. Только трындеть умеет. Грудинина в президенты пропихивал, "честнейшего человека", который даже для проформы партбилетом КПРФ не озаботился. НУ НИКАКИХ зарубежных активов у которого не было, ага, если он и сейчас не ото всех избавился. Молитесь дальше на эту кучу дерьма, только другим ее в качестве иконы не суйтеАлександр ШевелевВам бы не ноздри раздувать в "благородном гневе", а посмотреть, как проходили попытки импичмента Ельцину в то время. Компартия, как и любая другая, может поддерживать ЛЮБУЮ кандидатуру на пост главы государства, даже такого ограниченного, как Горбатюк, аналоги которого как-то "осели" в ПЖиВ. А страх Путина и его "шоблы" перед Грудининым вполне объясним: он более 20 лет делал одно дело, создавая для рабочих совхоза практически идеальные условия для работы, жизни и отдыха их семей. Смешно читать об "олигархе" ГПН, фамилии которого нет в списке журнала Форбс, который живет в обычном квартире многоэтажного дома вместе с рабочими совхоза, а не на Рублёвке или в Ницце, не имеет яхты и даже гребной лодки, без которой просто не может быть миллиардера, как и принадлежащих таким "перцам" заграничных футбольных клубов. Ваша проблема в том, что Вы тупо, как и полагается ограниченному умственно человеку, верите тому дерьму, которое по наущению людей, ничего не сделавших конкретно хотя бы для части людей, льётся из наших СМИ в адрес Павла Николаевича. Счет, которым он пользовался для оплаты приобретаемого за границей оборудования и который был закрыт еще в 2018 году, что подтверждено решением ЦИКа, по инициативе бывшей жены Грудинина БЕЗ ЕГО ВЕДОМА был ею восстановлен с тем, чтобы затем предъявить этот "факт" ЦИКу как обоснования снятия с выборной компании. Точно так же я могу поехать в Эстонию и там на Ваше имя открыть счет с одним евро на балансе, а после этого заявить, что некто Горбатюк имеет счет за границей, а посему признайте его агентом Запада. У нас вообще "страна чудес": Навальный, обвиняющий власть и привластных олигархов в выводе средств за границу, вместо вложения их в развитие самой России, раскрывая, как они это делают и в каких количествах, вдруг оказался врагом России, а вот реально вывозящие эти самые деньги за границу и хранящие их там, а не в России, являются истинными патриотами своей Отчизны, не забывая при этом оплачивать проживание и учебу своим прыщавым наследникам именно там, откуда они в Россию и возвращаться не желают, а ждут приезда туда же своих пращуров. Какое-то "искривленное" понимание "врагов" у таких вот "горбатюков".Дед ЩукарьНе гони пургу. Если учесть, что сторонники КПРФ самые что нинаесть активные, то эти 20% и есть почти весь потенциал ваш. А проголосовало-то меньше половины избирателей. Если бы проголосовали все, то вы бы и ЛДПР не догнали.))ЕБЕлена Бресловао чем вы он же с укры и о верховной раде написалГорбатюк ВалерийСудя по величине этой хвалебной оды Грудинину, на ВСЮ Россию сейчас только два честных и приличных человека - Зюганов и Грудинин, да и то один из этих двоих в КПРФ на момент выборов не состоял. Блестящий итог десятилетий руководства партией, претендующей на управление не самой маленькой страной на планете. А остальные 140 с лишним миллионов - чуть-чуть восторженных почитателей и ... просто тупое стадо. Пишу это не для Вас (бесполезно), не зря уже второй век подобные с гордостью именуют себя "твердокаменными" :)Konstantin ПетровДа, коммунисты уже не те. Раньше бывало, Коммунисты вперед! А сейчас, коммунисты лежать! Голосуют за них не по делам их, не авансом в ожидании светлого будущего, а по старой памяти. Проголосовал, как могилку поправил.БДБорис ДаниловУчаствуй в выборах Грудинин, результат был бы много лучше!Михаил АндреевДа не смеши) Кста,а твой Грудинин тоже коммунист? Бля,ну что у вас с головой?ЛБЛюдмила Боченковагрудинин не коммунист и!он миллионер и алигарх!КатеринаГрудинин - не самый плохой представитель среднего бизнеса...Я бы сказала,социально ответственный бизнесмен...КатеринаАлигарх — город в западной части штата Уттар-Прадеш, Индия.))) Олигарх-это бизнесмен, сосредоточивший в своих руках значительную часть богатства страны и имеющий как прямое (через партии, парламент, правительство)так и косвенное влияние на действующую власть.Александр ПотеряевЕсли бы Грудилин баллотировался не от коммунистов, то мог стат президентом.Александр ШевелевНу с Вашей-то головой все понятно: этим словом Вы называете бочку с навозом на своих плечах. Особенно это ощущение укрепляется после прочтения Ваших "мыслей", сдобренных солидной порцией дерьма из этого самого "сосуда" , заменяющего Вам голову. Сразу видно, что Вы свои "университеты" проходили в провонявших мочой и миазмами испарений общественных сортирах, изучая язык путем прочтения текстов на стенах этих "заведений". Вы дома, при общении с друзьями, на работе тоже предпочитаете ненормативную лексику при том богатстве НОРМАЛЬНОГО русского языка, которым можно выразить абсолютно любые чувства? Вы хоть осознаете своё моральное уродство?Дед ЩукарьДолго ржал. Интересная у тебя реакция на коротенькое слово "бля".))) Еще и на "Вы", типа с уважением.))) Смешные вы, долбанушки.)))Николай КузнецовГолосовал не за КПРФ, смущало отношение к Крыму, но результаты выборов какие-то слегка подозрительные. Пока шли в расчет бюллетени прямого голосования, у КПРФ было под 30%, ЕР-под 40%, а утром, о чудо, соотношение 50% и 20% у коммунистов. Слегка напоминает чудо для Байдена.Fidel qwertЕсли набрать в ютюбе нарушения или вбросы на выборах, то станет понятно что и 40% далеки от реальности!)евгений кузинТолько дураки верят ютубовским фейкам,проплаченных пиндосами.кстати,блеваков,они же спонсировали.Елена TimmТолько дураки верят фейкам памфиловскимАлександр ПотеряевДействительно это смущает. Если при наличии наблюдателей подтасовать результаты обычных выборов очень проблематично , то что творится на электроном голосовании представить не возможно. Понятно , что в электроном голосовании принимали участие наиболее продвинутые , но всё равно странно. Кстати ,а какой поцент голосовал через комп ?Николай КузнецовЯ ф-брехне в ютюбе тоже не верю, но с подталкиванием к голосованию за ЕР лично сталкивался. Так что вполне вероятно, что ЕР победила и в самом деле, но уж точно не с таким перевесомАлександр ДементьевДа чего там "слегка". Людоедка - Эллочка подсуетилась от души ( ну, или как было приказано обнулённым)Николай КузнецовНе знаю, но похоже что порядком. Да я как-то сталкивался с тем, что ретивое, но не очень умное начальство понуждало народ на предварительное голосование, а тогда можно было проголосовать почему-то только за ЕР. Кто отбрыкался, а кто и проголосовал.Николай КузнецовНу, нашим до амеров далеко, те наглее действуют. Но все равно, результат налицоАлександр ПотеряевНу допустим на предварительное кого то и подталкивали. Но вот голосовать только за ЕР ? Кто проверит и , что сделают ?ЕБЕлена Бресловада народ уже давно понял, что вы - дурак! и с этим уже ничего не поделать, мыслей у вас в постах нет, одно хамствоВИВладимир ИвановГосподи...Да их, то есть выборы, давно отменили. Хватился. Ну, такие "выборы" невозможно признать. Поэтому их и не признают.Konstantin ПетровДа не было никаких выборов. Было ГОЛОС СОВАНИЕ. А выборы, это когда есть ВЫБОР. Голоса же совали во все щели пачкамиАлександрРебяты, повзрослейте. Хватит верить предателям и болтунам. В КПРФ нет коммунистов. От слова вообще.ИИринаХа ,да у вас ,врагов коммунистов ,вообще никого нет ,нет ни коммунистов ,ни вас самих ,вы все трусливо "ни при чем " к тому ,что вы сотворили при власти коммунистов ,в вашу Перестройку ,за 30 лет после захвата вами СССР .ВСВадим СкоробогатовКПРФ это болтуны ни о чём......Удивляет только большое колличество голосующих за этих бояринов-болтунов.КатеринаВерующие у нас люди...Регина ТолстоброваНа себя посмотрите. едросы вечно оскорбляют народ, жрите макарошки, травку, чтобы вы ее сами ели в тр и г орла.... бандиты.Александр ДементьевТебя опять пронесло. Уж если считать предателей, то в ЕР они почти поголовно.Считай у каждого ЕР-овца , кто старше 50 лет в загашнике либо партийный, либо комсомольский билет. А как назвать тех , кто вывозит бабло за границу? А ведь это тоже правящая верхушка, состоящая в основном из ЕР-овцевbianka БелаяТочно. А вера- иррациональное явление.Александр Шевелев... как и во власти нет порядочных, честных и бескорыстных людей, зато обилие трусливых, жадных и порой совершенно ограниченных людей, к тому же мало кто из них хоть когда-нибудь работал в реальном производстве, не получив при этом хотя бы небольшого опыта управления делом. Велеречивые щелкоперы!Регина ТолстоброваВыражение какое-то "красные" а вы кто, коричневые? КПРФ не смотря на такие фаль сификации голосов при бавило. А вот вся наша семья, на следующие выборы уже не пойдет. И многие. Ведь фашисты не дадут кого надо выбрать.евгений кузинВы не красные,а тупое блевачьё!и слава богу не ходите, может наконец коммерческая партия рф вылетит из думы...да насчёт фальсификаций,если не предоставите доказательства,рискуете сесть за клевету.кстати,пора на вас иски оформлять,чтоб вы,уроды,за свою брехню отвечали.Александр ДементьевКузин, ты никак с таким апломбом в гауляйтеры метишь? А доказательства у Эллочки спрашивай. Она их прячет.bianka БелаяНк, у них то ли 52, то ли 53 места в ГД. Пусть сидят, сердешные.Л(Людмила Феоктистова (Юрьева)Едросы себе сделали победу электронным голосованием. Это доказано, но люди-лохи. https://www.youtube.com/watch?v=qP04I4hvZ-g&t=1sевгений кузинЮтуб не доказательство,не один суд не примет.а вот ты рискуешь иск за клевету получить.может не сядешь,но штраф большой получишь.вас,уродов,пора уже рублем наказывать за ваш поганый язык.Дмитрий Соловьеввас, уродов давно пора на кол за разворовывание страны, вякни на улице, звезюлей огребешьWladimir СоснинЕР зачистила поле для выборов! Вся успешная оппозиция задавлена и пересажена. Победа ЕР была предрешена заранее.Административный ресурс сделал своё дело. Но выборы ли это?Наверное всю правду про ЕР и как проходило голосование узнает уже другое поколение людей.Время и история отечества не даст соврать.Коммунисты слабо работали перед выборами. Не было агитаторов за КПРФ а они были нужны очень, чтоб люди знали почему надо идти на выборы и голосовать за КПРФ!Александр ШевелевДело в том, что их ограничивали во всем, не предоставляя под разными предлогами помещений для проведения встреч, не выделяли мест для размещения банеров партии. Но конечно же даже в этих условиях нужны были агитаторы, которым было чрезвычайно трудно работать при бесконечном поливании КПРФ из всех СМИ, в которые доступ коммунистам был заказан, только в пределах дебатов, которые сводились к нападкам на КПРФ всяких микроскопических партеек, возникших накануне выборов и о которых ранее никто и ничего не знал.Валера ЮшковЗначит автор вывел заключение, что народ России, продажное быдло?ВладимирТакого хамства и абсурда даже в 9()е не было что едросы держат нас за дураков Эллочка мыльте попку народ вас разорвёт на части!!!СергейВ России победу на выборах одержали те,у кого неограниченный финансовый ресурс и за спиной штыки "Рос. Гвардии"...Новая демократия...от Путина...СЕСергей ЕвсеевА кто стоял за спиной на безальтернативных выборах в СССР?Дмитрий Соловьевв СССР власть НА СТРАНУ работалаЛБЛюбовь БасановаЯ также считаю, что Платошкин Н. Н. внес огромную лепту в разъяснении программы КПРФ народу, жертвуя своим покоем! А на прессконференцию Зюганов Г. А. даже его не пригласил! В президиуме заняла места только верхушка КПРФ! Это унизительно для Николая Николаевича и его Движения "За новый социализм"! Мне эта сцена напомнила кадры из к/ф. "ЧП", когда товарищ по плену сделал больше всех по освобождению, но из - за того, что дождь смыл его фамилию в списке за возвращение на Родину, остался в тюрьме Чан Кай Ши.Александр ШевелевВы бы поинтересовались условиями освобождения Платошкина из под домашнего ареста, продлившегося год, с запретом даже выходить на прогулку, тогда как известная Васильева, находясь под домашним арестом, могла совершать ежедневные прогулки, посещать СПА-салоны, выставки, записывать свои песенки. Вот показатель отношения власти к патриоту страны, желающему улучшить жизнь всех россиян, и к воровке "на доверии" Васильевой. Доверие, само-собой, исходило от власти, видящей в ней родственную душу.Иван ЛеонтьевНаша партия из политической превратилась в экономическую для верхушки.Отсюда и результат всего 20 процентов.Пора менять руководство на более молодое,энергичное и деловое.Не надо искать везде обидчиков КПРФ, а заниматься созиданием .Народ ждет действий а не ьолтавни. 17 пришел голосовать на свой участок и не обнаружил наблюдателя от КПРФ ,а вот от ЕР была красивая,молодая наблюдатель.Делайте выводы сами, кому нужнее были выборы!bianka БелаяВсё норм у Комической партии РФ, в штатном режиме, как и должно быть. О провале можно было бы говорит, если бы они не прошли 5% барьер, но уверенно прошли, со всегдашними результатами: % дебилов и маразматиктв, который является электоратом КП стабилен, с небольшими колебаниями. Ну а радостные взвизгивания о якобы небывалом росте популярности зюгановской партии перекликаются со старым арекдотом. Помните где 80 летний старик жалуется на половую немочь, а когда ему напомнили оеговозрасте, заявляет- ну так вон Петровичу 90, а он говорит, что может. Так в чём же проблема? И ВЫ ГОВОРИТЕ, ЧТО МОЖЕТЕ.:-))Александр ДементьевТаких, как Вы, и не поймёшь. Либо дурочка, радующаяся тому, что её обворовывают. Либо сама участница воровской шайки.... России как воздух необходимо прекратить разворовывание страны. И в этом могли бы помочь оппозиционные партии, набрав большинство голосов в думе ( без учёта того, хорошие они или плохие). Но в результате оборзевшим от безнаказанности ворюгам дали карт-бланш. Тут радоваться может только враг России.bianka БелаяНк журыся, хлопчик.Aamv07слова, слова.ИИринаВраги коммунистов нагло сфальсифицировали выборы в пользу власти ,и еще и издеваются - что-то коммунисты мало набрали голосов .Aamv07да коммунисты в очередной раз вильнули, их ни поймёшь. говорят одно делают другое.ЛБЛюбовь БасановаСначала нужно было вести разъяснительную работу, чтобы народные массы поняли программу и поддержали партию., что и делала КПРФ. Вот сейчас необходимо действовать с умом, настойчивостью и терпением!Дмитрий Соловьевпока выборами рулят жулики, все без пользыВладимир Казаков10 лет застоя , как при Брежневе. Повтор один в один. в начале рост потом 10 лет застойДмитрий Соловьеввот не надо,при брежневе власть хоть ТУПО,но на страну работала а не на кучку олиграхов которых кстати вообще в в помине не былоСергей КНынешние коммунисты отстали от жизни,. Они не поняли и не понимают что такое цифровизация и что такое QR коды. Вероятно если бы цифровизацию провели бы в середине 80 -ых годов то СССР БЫ НЕ БЫЛ БЫ РАЗВАЛЕН, замшелость коммунистической верхушки всему причина. Сегодня для победы нужны отряды IT специалистов , а не рабочие дружины.Дмитрий Соловьеввоспаленный мозг ? цифровизация сама по себе ничего не меняет, лишь ускоряет обработку инф. и то только при правильном подходе, а сегодня нужна ПРАВИЛЬНАЯ ВЛАСТЬСергей КВоспаленный мозг? Цифровизация даёт возможность нормальным мозгам оперативно принимать правильные. обоснованные решения. а гениальным мозгам строить Великую страну. естественно дурным мозгам и цифровизация не поможет.Гензик КолинКоммунягов, разваливших Великую Россию и пропивших "нерушимый сталинский союз", надо гнать со всех постов, отовсюду за их преступления в годы безраздельного властвования над народом!ЕБЕлена Бресловаэто вы о Путине и компании, побросавших парт-билеты после перестройки и ломанувшихся во власть грабить страну?Надежда Андреевабабуль, ты не устала обсирать НАШЕГО президента, маясь старческой дурью в Казахстане?ЕБЕлена Бресловаа хамство ваше второе имя, любезная?Надежда Андреевалучше уж хамство, чем маразм) так что насчет КЗ? давай погадим на ВАШЕ руководство?)Надежда Андрееваи учти, старая идиотка, на все твои высеры буду сообщать правду - что гадишь из-за границы.ЕБЕлена Бресловаа я что скрываю, что я из КЗ? тогда идиотка ты, причем я старая и мне уже простительно...ЕБЕлена Бресловада, рановато вы маразмом страдаете, впрочем похоже у вас с умом от рожденья плохо,... сочувствуюЕБЕлена Бресловаа на наше руководство давай вместе гадить! я - за!Надежда Андреевакак бы помягче с учетом твоего возраста... для "нагадить" есть специальные места в квартирах или у тебя нет?) и единственно, где можешь продемонстрировать свои физиологические процессы - интернет и конкретно Россия?) сочувствую)Надежда Андрееваскажем так - лукавишь, говоря "мы, у нас" - позиционируя себя россиянкой) уточнений - откуда стрррадаешь за нам, россиян, не было ни разуЕБЕлена Бресловаа ты откуда знаешь, какое у меня гражданство? ну и ну, но что взять с обделенной мозгом... А живу я да, в Казахстане, в Караганде, о чем не раз писала на МТ, одно время даже возглавляла союз казаков Карагандинской области и пыталась организовать переезд сограждан на историческую родину. Теперь не пытаюсь, стара уже для переездов И дело это забросила совсем не потому, что мной вплотную заинтересовались местные органы, а потому что перестала быть наивной. Путину лучше мигрантов завести, чем соотечественников забрать. Вон в Донецке сколько уже людей имеют паспорта России и право быть со своей Родиной они кровью оплатили и что?!ЕБЕлена Бресловану убогость-то свою зачем так демонстрировать?! впрочем давайте прекратим, мне как-то даже за вас неловко...Надежда Андрееваоткуда?) ты или крестик, или трусы... То вопрос откуда знаю, то типа не раз писала сама об этом. Это очень диагностично - береги себя) и не позиционируй себя россиянкой - "мыкая" и страшно страдая за нас. А зависть - разрушительное чувство. Продолжать диаложек не планирую, но сообщать - откуда гадишь продолжу на все антироссийски визги и умилительные стоны.Владислав ВладиславНичего я от Зюзи и К не ожидал.Александр ДементьевГензик, а зачем коммунистов гнать с постов? Они тебе воровать мешают? Так ты так и пиши. А то "преступления"...НКНиколай КраснопольскийНеверная предпосылка - грудинин НИКОГДА не пользовался доверием, в народе с падением уровня жизни растет тяга к социализму который прочно ассоциируется с коммунистами, а последуещее падение рейтинга результат глупой и непоследовательной политики Зю. Пора ему на пенсию давно.ПРОСТО ВАЛЕРИЙКПРФ померла ещё в 96-м, когда слюнтяй Зю отдал Россию пьянчуге эльцыню и его банде. Зю и его пособники всего лишь прилипала к бюджету, ничего не сделавшие для народа России за все время своего никчемного существования. Этих бездельников давно пора гнать поганой метлой из госДуры.bianka БелаяМеня так веселит эта истерика краснопузых зюзюкинцев!🤣Лариса ШемисоваНу и зря, за Зюганова голосуют одни и те же, а в этот раз навальнисты, Рашкин недаром встречался с навальным и обратите внимание на то, что во всех почтовых ящиках реклама только от КПРФ, какой то народ ходит срывает рекламу других партий, все остановки разрисованы их символикой, это что бесплатно? И правильно говорят, что это просто подготовка к выборам президента.Дмитрий Соловьевза КП голосую все, кто против вранья, воровства и роста цен.Комментировать
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