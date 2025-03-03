Передовая плавучая база «Shahid Mahdavi» КСИР Ирана. В 2023 году в строй ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) вошла вторая «передовая плавучая база» (вероятно так названа по аналогии с классификацией, принятой в ВМФ США) L110–3“Shahid Mahdavi”, переоборудованная из гражданского контейнеровоза типа “Panamax”.