Bloomberg сообщил об ужесточении требований России по Украине

Москва не собирается смягчать позицию в переговорном процессе по Украине. Напротив, как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, требования российской стороны становятся все более жесткими — в Кремле уверены, что обладают военным превосходством над Киевом и способны диктовать условия.
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