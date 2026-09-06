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Мировое обозрение

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Bloomberg сообщил об ужесточении требований России по Украине

Bloomberg сообщил об ужесточении требований России по Украине

Москва не собирается смягчать позицию в переговорном процессе по Украине. Напротив, как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, требования российской стороны становятся все более жесткими — в Кремле уверены, что обладают военным превосходством над Киевом и способны диктовать условия.

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