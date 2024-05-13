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Одним ударом «Искандера» уничтожено более двух десятков дронов противника

Одним ударом «Искандера» уничтожено более двух десятков дронов противника

Средства объективного контроля сегодня зафиксировали поражение редкой цели. В результате прилета квазибаллистической ракеты 9М723К ОТРК «Искандер» с кассетной боевой частью ВСУ лишились более двух десятков беспилотников.

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