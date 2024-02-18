Аналог пионерского галстука предложили ввести в форму российских школьников

Ливень

главное не сделать галстук опять обязаловкой... галстук нужен как показатель привилегий а не аксессуар... Галстук должен быть символом который ЗАРАБАТЫВАЮТ а не получаю в нагрузку... Владелец галстука может его получить за что-то и лишиться опять же за что-то... Галстук это символ привилегий, расширенных прав и возможностей недоступных тех у кого галстука нет. Ношение галстука нужно заслужить. Необоснованное ношение галстука - это нарушение закона. вот тогда в галстуках есть смысл!