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Аналог пионерского галстука предложили ввести в форму российских школьников

Аналог пионерского галстука предложили ввести в форму российских школьников

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить возможность возвращения в обиход российских школьников аналога пионерского галстука, который стал бы обязательным униформенным атрибутом.

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Комментарии
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Ливень
главное не сделать галстук опять обязаловкой... галстук нужен как показатель привилегий а не аксессуар... Галстук должен быть символом который ЗАРАБАТЫВАЮТ а не получаю в нагрузку... Владелец галстука может его получить за что-то и лишиться опять же за что-то... Галстук это символ привилегий, расширенных прав и возможностей недоступных тех у кого галстука нет. Ношение галстука нужно заслужить. Необоснованное ношение галстука - это нарушение закона.  вот тогда в галстуках есть смысл!
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