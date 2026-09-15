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Аргументы и Факты

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Трамп нанес удар по Великобритании: на Западе начались переломные события

Соединённые Штаты пользуются текущим политическим кризисом в Британии, чтобы еще больше подчинить себе Лондон и ослабить его как конкурента в англосаксонском мире.

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