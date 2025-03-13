Производитель аккумуляторов Northvolt близок к концу, поскольку он подает заявление о банкротстве в Швеции

В среду компания Northvolt подала заявление о банкротстве в Швеции, что стало последним ударом по попыткам Европы создать гигантское предприятие по производству аккумуляторов, которое могло бы соперничать с китайскими гигантами.
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