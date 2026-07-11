США потребовали от Ирана публично признать ошибку и открыть Ормузский пролив

Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула Тегерану жесткий ультиматум.Как сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников, от Ирана требуют публично подтвердить открытость Ормузского пролива и обязаться прекратить атаки на коммерческие суда.
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