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Царьград

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США потребовали от Ирана публично признать ошибку и открыть Ормузский пролив

США потребовали от Ирана публично признать ошибку и открыть Ормузский пролив

Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула Тегерану жесткий ультиматум.Как сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников, от Ирана требуют публично подтвердить открытость Ормузского пролива и обязаться прекратить атаки на коммерческие суда.

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