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Царьград

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«Спартак» обыграл «Пари НН» в матче РПЛ со счётом 2:0

«Спартак» обыграл «Пари НН» в матче РПЛ со счётом 2:0

ФК «Пари НН» 27 октября уступил московскому «Спартаку» со счётом 2:0, сообщил нижегородский клуб.«Спартак» прервал беспроигрышную серию нижегородцев.

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