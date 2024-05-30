Пушков высмеял Макрона после слов Саркози о французских войсках на Украине

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего французского президента Николя Саркози, который негативно высказался о перспективе отправки французского военного контингента в зону боевых действий на Украине.
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