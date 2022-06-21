Русская весна

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Одесса станет ключом к поствоенной Украине, — Царёв

Одесса станет ключом к поствоенной Украине, — Царёв

Депутат последнего легитимного созыва Верховной Рады Украины Олег Царев рассуждает об особенностях СВО на территории Украины и значении Одессы для Москвы и Запада.

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