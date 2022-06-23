МИД ответил Петкову на обвинения в адрес посла РФ: Не хватает Бэтмена

Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukraine Presi Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, обвинившего в уходе со своей должности российского посла Элеонору Митрофанову.
Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukraine Presi Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, обвинившего в уходе со своей должности российского посла Элеонору Митрофанову.
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