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В Ростовской области участковый задержал грабителя в неслужебное время

В Ростовской области участковый задержал грабителя в неслужебное время

Случай с задержанием произошел в тот момент, когда участковый полицейский Павел Лысенко отправился в нерабочее время в магазин за покупками и невольно стал свидетелем грабежа в супермаркете, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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