В Ростовской области участковый задержал грабителя в неслужебное время

Случай с задержанием произошел в тот момент, когда участковый полицейский Павел Лысенко отправился в нерабочее время в магазин за покупками и невольно стал свидетелем грабежа в супермаркете, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.