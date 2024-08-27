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Ситуация на Крымском мосту 27 августа 2024: есть ли пробки и заторы

Ситуация на Крымском мосту 27 августа 2024: есть ли пробки и заторы

Рассказываем, сколько времени займёт ожидание своей очереди на переправе.В ночь на 28 августа на Крымском мосту наблюдалось полное отсутствие очередей перед пунктами досмотра и пропуска, они работали в штатном режиме и без сбоев.

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