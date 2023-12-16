RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 216 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Тоже, "новость".... ОДИННАДЦАТЫЙ ГОД  уже обстреливают Донецк. Ежедневно!!Украинские войска...
  • Андрей Васильченко
    Пусть нейтральные спортсмены платят, которые желают соревноваться в этом формате. Российское государство не принимает...WADA не получило ...
  • Malina
    А за каким х... россияне ездили в Финляндию???? А????Россиян на КПП в ...

Более 2,8 млрд рублей дадут регионам России для компенсации из-за лесных пожаров

Более 2,8 млрд рублей дадут регионам России для компенсации из-за лесных пожаров

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство выделит дополнительно более 2,8 млрд рублей российским регионам для компенсации затрат на тушение лесных пожаров, произошедших в этом году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх