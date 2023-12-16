Более 2,8 млрд рублей дадут регионам России для компенсации из-за лесных пожаров

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство выделит дополнительно более 2,8 млрд рублей российским регионам для компенсации затрат на тушение лесных пожаров, произошедших в этом году.
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